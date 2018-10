Arctic Monkeys : une carrière solo pour Matt Helders, le batteur du groupe ? 

Les batteurs auraient-ils tous des envies de carrière solo ? Après Kirk Hammett de Metallica, c'est au tour du batteur de Arctic Monkeys de songer à une carrière solo. En effet, Matt Helders ne serait pas contre l'idée d'un nouveau projet, seul. Ce ne serait d'ailleurs pas le premier du groupe à le faire. Le frontman Alex Turner et ami d'enfance de Helders s'est lancé en solo, il y a quelques années déjà. Il a notamment co-écrit des morceaux avec le chanteur britannique Miles Kane. Si de son côté, Matt Helders n'est pas intéressé par l'écriture, il se dit plutôt tenté par la réalisation d'arrangements. Questionné par le magazine The Trap, il explique ses motivation :

"Je ne veux pas le faire trop tôt et le regretter ensuite, du genre « Oh, je n’aurais pas dû faire ce genre de disque ». Tu vois ce que je veux dire? Je veux faire beaucoup de musique et ensuite dire: «Oh, c’est ce que j’aime (…). Je pense arriver au stade dans lequel (…) ce que je veux faire est plus clair pour moi qu’auparavant."

On ne sait pas vraiment pour quand ce sera mais il se murmure que ce serait pour bientôt... On a hâte d'en savoir plus et d'admirer le travail solo de Matt !