Arctic Monkeys : Top 5 des chansons favorites du groupe 

2018 aura été l'année de Arctic Monkeys. Près de cinq ans après la sortie de l'excellent AM, le groupe originaire de Sheffield a fait son grand retour avec Tranquility Base Hotel &Casino, un album qui, bien que surprenant, a su trouver sa place dans la discographie du groupe. Après ça, Alex Turner et sa bande sont partis en tournée, passant même par la France et s'offrant quelques festivals cet été. Mais malgré cet emploi du temps surchargé, Alex Turner et son batteur Matt Helders ont pris le temps de se confier au micro de Beats 1 Radio. Au programme la liste de leurs cinq morceaux favoris, par exemple.

The Nude Party – ‘Chevrolet Van’

Leon Russell – ‘Shootout at the Plantation’

Juniore – ‘À la plage ’

Ennio Morricone – ‘Una Spiaggia a Mezzogiorno

Joe Cocker – ‘Just Like a Woman’

"Ma mère me jouait plus les Beatles quand j'étais plus jeune", a confié Alex Turner. "Mon père, c'était plus de jazz et du swing". Visiblement, Alex Turner a su se servir de la musique écoutée dans son enfance pour s'inspirer avec les Arctic Monkeys. Snap Out Of It ou Fluorescent Adolescent ne sonnent pas vraiment comme les Beatles mais l'essence de la pop britannique, elle, se ressent dans leur musique.

Sur ce, on vous laisse avec Joe Cocker. Et surtout, jetez un oeil à la sélection parfaite des Arctic Monkeys !