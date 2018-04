Arctic Monkeys tease la sortie du prochain album avec un trailer ! (VIDEO)

Le nouvel album des Arctics Monkeys, on l'attend depuis des mois - depuis qu'il a été annoncé qu'ils feraient quelques festivals cet été. Depuis, la situation a bien changé : de quelques festivals, nous sommes passés à une tournée complète et, petit bonus, ils passeront même par la France (le temps de deux dates au zénith de Paris et d'un festival). Leur nouvel album sortira en mai prochain (le 11) et en plus, il est déjà en pré-commande.

01. Star Treatment

02.One Point Perspective

03.American Sports

04. Tranquility Base Hotel & Casino

05.Golden Trunks

06.Four Out of Five

07.The World's First Ever Monster Truck Front Flip

08. Science Fiction

09. She Looks Like Fun

10.Batphone

11.The Ultracheese

La cover du nouvel album

Tranquility Base Hotel & Casino succèdera donc à AM, après cinq ans d'attente. Pour satisfaire les fans, le groupe a même pensé à un petit trailer - de quoi donner le ton de l'album à venir. Aussi, les fans ont droit à la tracklist, ainsi qu'à la cover de l'opus. Les Arctic Monkeys sont définitivement de retour, plus forts que jamais !