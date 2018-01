C'est officiel, les Arctic Monkeys seront de retour sur scène cette année

Il y a cinq ans, Arctic Monkeys sortait AM, l'un des meilleurs albums de la formation (et oui, on compte Whatever People Say I am, That's What I'm Not dans le lot). Toujours est-il que depuis cet opus et la tournée qui a suivi, silence radio. La bonne nouvelle, c'est que la formation britannique a été annoncée à l'affiche du Firefly Festival (aux Etats-Unis, évidemment), aux côtés d'Eminem, des Killers et de Kendrick Lamar (oui, vous pouvez pleurer sur votre sort, on comprendrait totalement). Toujours est-il que cette date, elle est primordiale pour les fans : elle prouve qu'après tout ce temps; les Arctic Monkeys sont enfin prêts à revenir.

The Woodlands are calling ????????☀️

Passes on sale Friday, 1/12 at 10am ET. Special one-day pricing available Friday only till 11:59pm ET! pic.twitter.com/O4ZPLdgLwy

— Firefly Festival (@LiveAtFirefly) 11 janvier 2018

Et l'autre bonne nouvelle (oui, pour une fois, on en a plusieurs), c'est que le groupe aurait posté quelques dates sur son compte Instagram. Et selon le média britannique NME, ces fameuses dates pourraient parfaitement correspondre à quelques festivals européens - le Mad Cool (à Madrid), le Primavera Sound (à Barcelone) et le Rock Werchter (en Belgique). Non, aucune date en France. Mais, sait-on jamais, on peut espérer un miracle. Cette annonce coïncide parfaitement avec les dires de Nick O’Malley (bassiste de Arctic Monkeys) qui déclarait en septembre que l'enregistrement du sixième opus avait démarré en secret à Londres. On attend donc cet album qui, normalement, devrait sortir courant 2018 - pour le plus grand bonheur des fans qui n'ont pas l'habitude d'attendre aussi longtemps.

Patience, le plus dur est fait.