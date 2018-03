D'ici quelques mois, les Arctic Monkeys feront leur grand retour en France. Les 29 et 30 mai prochains, Alex Turner et sa bande poseront leurs amplis au Zénith de Paris. Si vous n'avez pas eu le temps de prendre vos places, sachez que les britanniques reviendront sur le territoire en juillet (et plus précisémment, le 10) pour les Nuits de Fourvière. En attendant leur prochain album (qui ne saurait tarder), on se replonge dans leur discographie. Tout de suite, 10 de leurs plus grands tubes - pour ne pas dire les plus grands.

#10. A Certain Romance

A retrouver sur l'excellent "Whatever People Say I am, That's What I'm Not", A Certain Romance est qualifiée est, pour les fans, l'un des meilleurs titres du groupe : "c'est du pur génie", peut-on lire sur la toile.

#9. 505

505 est extraite de "Favorite Worst Nightmare". De cet album, on a tendance à ne retenir que Fluorescent Adolescent (quand on n'est pas un fan pur et dur) mais il est plein de pépites - comme ce titre, par exemple.

#8.Do I Wanna Know ?

"A.M" a signé le retour des Arctic Monkeys il y a quelques années et Do I Wanna Know est l'un des singles qui l'a porté. Difficile d'établir un top sans l'ajouter ! De la brit pop comme on l'aime.

#7. Snap Out of It

On vous conseille vivement de voir le clip de Snap Out of It (on imagine que vous l'avez déjà vu mais, on préfère insister). Une villa, une piscine et de la danse, il est sûrement l'un de nos préférés.

#6.Mardy Bum

Pour beaucoup, Mardy Bum est trop sous-estimée et nous sommes bien d'accord. D'où sa présence dans ce top !

#5.Why’d You Only Call Me When You’re High ?

Parce que normalement, vous devriez être capable de reconnaître la chanson dès les premières notes !

#4. R U MINE ?

R U MINE fait partie des classiques, il fait partie des titres à connaître ABSOLUMENT dans la discographie des Arctic Monkeys. Et d'ailleurs, vous le connaissez, pas vrai ?

#3.When the Sun Goes Down

When the Sun Goes Down figure sur le tout premier opus du groupe et il est de ces titres qui, clairement, devrait être plus mis en avant.

#2.I Bet You Look Good on the Dancefloor

On vous ramène plus de dix ans en arrière. Mais c'est tellement bon qu'on ne va pas s'en priver !

#1. Fluorescent Adolescent

Parce que c'est la base.

Sur ce, on vous laisse allez ré-écouter tout ça. Parce que nous en sommes sûrs, vous en crever d'envie.