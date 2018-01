Arctic Monkeys prépare un nouvel album, tout ce qu'il faut savoir

Il y a quelques semaines, les fans d'Arctic Monkeys étaient en ébullition. La raison ? Un retour sur scène confirmé du groupe britannique. Avec l'annonce d'une première date de festival, les fans ont vite fait le lien : l'album que prépare la formation dans le plus grand des secrets ne devrait plus tarder. La bonne nouvelle, c'est que de nouvelle dates ont été ajoutées (et comme un fait exprès, ils passeront dans toute l'Europe, sauf en France). Mais, il ne faut pas désespérer : tous les noms ne sont pas encore tombés !

Ce qui est sûr, c'est que le sixième album studio du groupe sortira en 2018. Quand ? On ne sait pas. Mais s'ils doivent partir en tournée cet été, ce sera forcément pour le défendre. Alors sans se lancer dans des pronostics farfelus, on peut déjà parier sur le printemps prochain. Des rumeurs concernant ce disque, on en a vu passer quelques unes : d'abord, il était question d'un "lieu secret", selon le bassiste du groupe. Certains fans ensuite ont parié que les Arctic Monkeys préparaient leur retour tranquillement chez à eux (à Sheffield) tandis que d'autres les imaginaient travailler à Los Angeles.

Côté single, les fans (toujours) spéculent sur la toile. Par exemple, comme le rapporte NME, certains verraient bien le premier extrait de ce nouveau disque sortir en janvier 2018 (oui sauf que clairement, mieux vaut parier sur février). Concernant les dates de concerts à venir, on sait qu'Alex Turner et sa bande passeront par l'Allemagne (Southside Festival et Hurricane Festival) en juin, par la Belgique (Rock Werchter) en juillet ou encore par l'Espagne et l'Ecosse - sans oublier le Sziget Festival. On le disait plus haut, aucune date française n'a (encore) été annoncée. MAIS, on sait que d'autres devraient suivre. Alors il ne nous reste plus qu'à faire preuve de patience (et à aller allumer un cierge dans l'église la plus proche).