Le dernier album des Arctic Monkeys AM est sorti en 2013, et quatre ans sans l’un des meilleurs groupes d’indie rock de tous les temps, ça commence à faire long ! Chacun des membres s’étaient consacrés à des projets perso l’an dernier, Alex Turner avec The Last Shadow Puppets ou encore Matt Helders au sein du supergroupe formé avec Iggy Pop et Josh Homme. Il est temps de se remettre au boulot pour le sixième album des Arctic Monkeys et si pour le moment aucune information officielle n’a été confirmée, de nombreux éléments indiquent que le groupe britannique est en train de préparer son prochain album. Les quatre membres avaient été notamment été aperçus tous ensemble dans leur ville d’origine en fin d’année dernière, tandis qu’une image sociale annonçant leur retour en studio avait également semé le doute. Aujourd’hui, ce sont de nouvelles photos des Arctic postées sur les réseaux sociaux qui réalimentent (et confirment ?) la rumeur !

Meat & Potatoes // Leica M6 // #portra400 #35mm Une publication partagée par Matt Helders (@cautioushorse) le 8 Mai 2017 à 20h14 PDT

Mormorando Magnificenza Une publication partagée par THIS FEED FEELS GOOD AT NIGHT (@danielecavalli) le 26 Avril 2017 à 6h16 PDT

La Bella Famiglia Une publication partagée par THIS FEED FEELS GOOD AT NIGHT (@danielecavalli) le 22 Avril 2017 à 7h16 PDT

La première a été mise en ligne hier par Matt Helders qui expose sa batterie entourée de plusieurs micros. On retrouve également un cliché d’Alex Turner entrain d’enregistrer un morceau au piano posté par Daniel Cavalli, qui a également diffusé une photo du groupe trainant ensemble à Los Angeles. L’annonce de l’arrivée du nouvel album semble donc imminente, et serait l’une des meilleures nouvelles musicales de l’année... avec le retour d’Ed Sheeran, celui de Linkin Park le 19 mai prochain ou encore avec l’album de Phoenix qui sort le 9 juin !