Arctic Monkeys joue Dancing Shoes en live pour la première fois depuis 2014

Avec Tranquility Base Hotel + Casino, Arctic Monkeys a fait un retour fracassant. Après AM (sorti il y a cinq ans), Alex Turner et son groupe ont choisi d'explorer de nouveaux sons, se lançant ainsi dans une nouvelle ère. Les fans ont d'abord été surpris et beaucoup ont finalement compris que cet opus s'insrivait parfaitement dans leur carrière. Sur scène, le groupe a défendu ce nouvel opus mais ne s'est pas privé de jouer ses plus anciens morceaux - pour le plus grand bonheur des fans. Et justement, en parlant de vieux titres, les Arctic Monkeys ont joué Dancing Shoes (pour la première fois depuis 2014) lors d'un concert donné à Manchester.

Pour rappel, Dancing Shoes est un morceau à retrouver sur le premier opus des britanniques, Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not. Notez que selon le site setlist fm, Arctic Monkeys a joué ce titre pour la dernière fois il y a quatre ans, lors d'un concert donné à Rio de Janeiro. Le groupe a également joué Teddy Picker, Do I Wanna Know, I Bet You Look Good On The Dancefloor ou encore R U Mine ?