Arctic Monkeys dévoile la date de sortie de son prochain album

On savait que le groupe Arctic Monkeys préparait un nouvel album, mais personne ne savait vraiment quand il sortirait. Après l’annonce d’une tournée et quelques pistes dévoilées au compte goûte, on se posait la question sur cette sortie. Mais nous avons chiné une petite photo sur Instagram d’un fan du groupe qui poste un selfie avec Matt Helders, le batteur rencontré dans un bon kébab. La légende est claire, « Matt Helders aime les frites au fromage. Le prochain album des Arctic Monkeys sort en mai ».

Voila, vous savez tout, et vous savez que le groupe Arctic Monkeys sera au Zénith de Paris le 29 et 30 mai !