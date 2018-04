Arctic Monkeys bientôt de retour, 3 choses à savoir sur leur nouvel album

On n'y croyait plus, on était à deux doigts d'allumer un cierge mais enfin, les Arctics Monkeys ont annoncé leur retour. Cinq ans après la sortie de l'excellent AM, les britanniques ont décidé qu'il serait peut-être temps de sortir de l'ombre. Et qui dit retour, dit nouvel album. Pour l'heure, on se contente des infos qu'ils veulent bien nous donner (au compte-gouttes, forcément) mais pour que l'attente soit plus facile à gérer, on a listé les trois choses les plus importantes à savoir. Et petit bonus, on vous a même mis le trailer. Parce que oui, les Arctic font les choses correctement.

La cover de Tranquility Base Hotel & Casino

Intitulé Tranquility Base Hotel & Casino, l'album a déjà sa cover. Et c'est déjà un peu plus chaleureux que celle de AM. Et peut-être même un peu plus rassurant aussi...!

Les Arctics Monkeys bientôt de retour

Ca ne nous avance pas à grand chose (parce que bien sûr, on n'a pas pu écouter un seul titre) mais la tracklist de l'opus est déjà disponible - de quoi inspirer les fans. Ainsi, on sait que des morceaux tels que One Point Perspective, American Sports ou encore Golden Trunks figureront sur le disque. Notez que l'album comptera 11 titres et que la liste complète est à retrouver ICI.

Retenez votre souffle, la sortie de l'album est prévue pour le 11 mai prochain. On attend encore le premier single qui, on l'espère, devrait arriver. Un jour.

Autre bonne nouvelle, les Arctic Monkeys seront de passage en France, le temps de dates de concert au Zénith les 29 et 30 mai prochain.