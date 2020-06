Arctic Monkeys bat un record avec son titre Do I Wanna Know

Voilà une nouvelle qui devrait ravir les fans d'Arctic Monkeys ! Sept ans après sa parution sur YouTube, la vidéo du clip Do I Wanna Know vient de dépasser le milliard de vues. Un exploit détenu par peu d'artistes - notamment de style rock - qui permet aux garçons de Sheffield de rentrer dans le club très fermé des artistes ayant dépassé ce cap symbolique. Parmi ces derniers, on peut notamment retrouver le morceau Despacito de Luis Fonsi (6,8 milliards de vues), Shape Of You de Ed Sheeran (5,7 milliards) ou encore Uptown Funk de Bruno Mars (3,8 milliards). Des sons qui s'inscrivent davantage dans le style pop.

Extrait de l'album AM, sorti en 2013, le morceau Do I Wanna Know marque ainsi le renouveau du groupe et transporte directement l'opus en tête des charts du monde entier. En dépassant la barre du milliard de vues, Arctic Monkeys devient ainsi le seul groupe de rock des années 2000 à battre ce record. Un événement que ces derniers pourraient bien fêter à l'occasion d'une grande tournée en 2021, qui célébreraient également leurs 20 ans de carrière. Alors, vous serez de la partie ?