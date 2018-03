C'est enfin officiel, les Arctic Monkeys sont de retour. Après quelques annonces pour des festivals européens, les britanniques ont enfin donné aux fans ce qu'ils attendaient : une véritable tournée. Ainsi, on savait qu'ils passeraient par le Zénith de Paris en mai prochain (le 29, plus exactement). Mais la bonne nouvelle, c'est qu'une seconde date a été ajoutée. Ainsi, si vous ne serez pas au concert le 29 mai, vous pourrez vous rattraper le 30 !

En plus des festivals (comme le Rock Werchter en Belgique), les plus motivés pourront aller voir les Arctic Monkeys en Allemagne, en Italie ou même en Ecosse. Toutes les dates sont d'ailleurs à retrouver ICI. En ce qui concerne le nouvel album album de la formation (attendu pour cette année), un single devrait être publié d'ici peu. Evidemment, on n'a pas de date. Mais bon, on a attendu jusque ici, on a fait le plus dur.