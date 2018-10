Arctic Monkeys : Alex Turner rejoint Miles Kane sur scène à Paris !

Hier soir se déroulait le concert de Miles Kane à La Cigale et ce dernier à comme qui dirait gâté son public en invitant Alex Turner, membre des Arctic Monkeys, à partager la scène en sa compagnie. Une surprise que les fans français ont dû savourer...

Les deux musiciens sont habitués des surprises. En effet, l'un comme l'autre se soutiennent sur scène et Miles Kane ayant de nombreuses fois rejoint Turner, il fallait bien que ce dernier rende l'appareil. Non ? Actuellement en pleine promotion de son album Coup de Grace, le troisième, Miles Kane a tenu à marquer sa venue à Paris. Et ce genre de surprise n'est jamais pour déplaire à personne. Le moment méritait d'être souligné.