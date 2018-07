Arctic Monkeys : Tranquility Base Hotel & Casino, le clip dévoilé 

Après cinq ans d'absence, le quatuor originaire de Sheffield revient avec un sixième album Tranquility Base Hotel & Casino. Autant dire que les fans du groupe ont eu un peu de mal à trouver attrayant ce nouvel opus. Et pour cause, le groupe prend un tout autre tournant et crée la surprise avec une pop teintée de sons seventies. Déroutant pour certains. Mais après plusieurs écoutes on peut apprécier l'effort et l'imagination d'Alex Turner qui nous offre, en fin de compte, une véritable pépite.

Avant la sortie du clip Tranquility Base Hotel & Casino, le groupe s'était illustré dans celui de Four Out Five. Décontenançant au possible et d'une créativité à la Tarantino. On ne sait pas pour vous, ou si on se trompe mais les images nous rappellent vaguement l'univers de Pulp Fiction. Et c'est dans cette continuité que nous transporte de nouveau Arctic Monkeys avec leur coloré Tranquility Base Hotel & Casino (le nom est trop long, sérieux...). Une ambiance vintage prise aux années 70 et au cinéma si particulier de Kubrick. Difficile donc ne pas se sentir envoûter par l'atmosphère luxueuse, étrange et latente en tout point.

Pour ceux qui ne sont pas encore convaincus par le triomphe de ce nouvel album, c'est l'occasion pour vous de vous y remette et de confirmer ou non, votre opinion. Nous, on adore !