Arcadian : Ton Combat, le clip dévoilé

Le trio Arcadian, qui rêve de travailler avec Stromae, continue sur sa belle lancée ! Après avoir cartonné lors de la saison 5 de The Voice avec des reprises à trois voix sur "We Are Young" de Fun ou encore "Carmen" de Stromae, le groupe choisi par Mika dévoile à nouveau un titre original intitulé "Ton Combat"... Un morceau qui devrait vous trotter dans la tête tout l'été et vous mettre de bonne humeur ! Attention, vous risquez de craquer.

Le clip fait déjà de très beaux scores sur les réseaux sociaux avec des milliers de likes et de vues en seulement 24h. Il faut dire que les trois amis sont assez irrésistibles dans une vidéo pleine d'énergie. "Je t’emmènerai dans les coins / Où ça chante et ça résonne / Et personne ne juge personne / On te reconstruira une vie / Pas à pas tu guéris, tu guériras" chante le trio. En plein champ, au bord de l'eau ou en ville, les Arcadian sont là pour vous sortir de la morosité du quotidien avec des paroles positives...