Plus rien n'arrête Arcadian ! Ton Combat les a menés au sommet et le trio continue de défendre son premier album - dont la réédition est disponible depuis le 03 novembre dernier. D'ailleurs, le trio formé par Jérôme, Florentin et Yoan a choisi de sortir un clip pour l'un des morceaux inédits présents sur cette nouvelle version. Après avoir teasé la vidéo de Sables Mouvants sur les réseaux sociaux, Arcadian l'a enfin dévoilée. Laissez vos manteaux au placard, Arcadian vous emmène profiter encore un peu de l'été.

A morceau poétique, vidéo esthétique. Pendant près de trois minutes, on suit le trio qui erre dans un décor magnifique. Balade à la plage, course et boussole tracée dans le sable, tout est fait pour nous rappeler l'insouciance des vacances. Que ceux qui n'aiment pas l'hiver se passent ce clip en boucle, ils devraient mieux supporter la saison à venir. Autre bonne nouvelle, Arcadian est en tournée dans toute la France et passera par la capitale le 7 décembre prochain dans le cadre du #FaisCommeChezToi Tour. Si vous avez manqué leur live au Forum des Halles au début du mois, c'est le moment de vous rattraper !