Arcadian et Portugal. The Man dans le Lab Virgin Radio dimanche 15 octobre

Après Julien Doré et Marina Kaye dans Le Lab Virgin Radio, place au groupe cette semaine. Les français d'Arcadian et les américains de Portugal. The Man seront les invités de Lionel ce dimanche 15 octobre entre 20h et minuit. En plus de l'interview qu'ils nous ont accordé, les trois membres d'Arcadian ont également enregistré une session acoustique, à ne surtout pas manquer ! Yoann, Florentin et Jérôme auront l'occasion de revenir sur leur passage dans The Voice mais aussi, et surtout, sur leur premier album et leur tournée qui s'achèvera en décembre prochain. A noter que le trio était également de passage dans Cauet S'Lâche mardi 10 octobre.

Portugal. The Man, contrairement à ce que pourrait laissait croire son nom n'est pas un chanteur mais un groupe. Un quintet américain en activité depuis 2005 mais dont le succès est devenu palpable il y a quelques mois. Avec le titre Feel It Still, Portugal. The Man se hisse ainsi à la sixième place du Billboard Hot 100, une place de choix pour un groupe qui n'était jamais apparue dans le classement. En France, la chanson, très catchy et dynamique, est utilisée dans une publicité télévisée ce qui l'aide à se glisser en troisième position du classement SNEP. Rendez-vous dimanche entre 20h et minuit pour le Lab Virgin Radio afin de tout savoir de la sensation rock du moment !