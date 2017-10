Arcadian en concert au Forum des Halles pour l'Unexpected Live Virgin Radio à Paris le 9/11

La saison des Unexpected Live Virgin Radio a bel et bien redémarré ! Ça vous a manqué ces dernières semaines, eh bien sachez que ces concerts gratuits reviennent pour le plus grand plaisir de vos oreilles. C'est le bon plan musical du début du mois prochain ! Rendez-vous le jeudi 9 novembre 2017 en fin d'après-midi sous la canopée du Forum des Halles (Paris) pour assister à un nouveau showcase gratuit qui mettra cette fois à l'honneur le groupe Arcadian. Remarqués dans la saison 5 du télé-crochet The Voice, les trois artistes en herbe Yoann, Florentin et Jérôme n'ont cessé de gagner en popularité avec des titres comme "Folie arcadienne" ou plus récemment "Ton combat".

Depuis leur passage dans The Voice, les garçons d'Arcadian ont eu le temps de sortir un premier album éponyme dans lequel on retrouve des tubes feel-good à l'image des singles "Folie arcadienne" et "Ton combat" mais aussi leur reprise mémorable de "Carmen" chantée à l'origine par Stromae. Vous savez ce qu'il vous reste à faire : rendez-vous le 9 novembre au Forum des Halles pour l'Unexpected Live Virgin Radio avec Arcadian !