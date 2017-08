Arcade Fire : Win Butler répond aux critiques sur Everything Now

Arcade Fire sortait le 28 juillet dernier, Everything Now, leur cinquième album studio. Un nouvel opus surprenant, plus pop, plus euphorique que tout ce que le groupe avait proposé jusqu'ici et qui n'a pas manqué d'interpeller les fans et les médias. Comme pour contrer la déconvenue, les canadiens avaient publié en amont une fausse critique de l'album. Mais cela n'a pas empêché certains d'accuser Arcade Fire d'avoir vendu leur âme aux sirènes de la mainstreamisation. Des critiques qui ont été entendues par Win Butler, qui n'a pas tardé à réagir. C'est au micro de Zane Low qu'il a répondu à un reproche en particulier qui lui était fait et ce n'est pas forcément celui auquel on aurait pensé ! Cela concerne la chanson Signs of Life et le passage "rappé" que celle-ci contiendrait.

"La moindre critique négative que j'ai vu au sujet de l'album mentionne le fait que je rappe sur une chanson, ce qui n'est pas vrai, à moins que les gens ne sache pas ce que c'est que rapper (...) C'est comme si une phrase avait été copiée-collée depuis environ six mois, et c'est dans la nature du fonctionnement de ce genre de choses. C'est vraiment intéressant de voir que cela devient une vérité. Un prétendu fait devient une vérité, alors que tout les gens, qui savent ce que c'est le rap, savent aussi que lorsque je récite les jours de la semaine ce n'est pas du rap. Ce n'est pas ça le rap. Mais si vous le répétez assez, alors ça devient vrai." a déclaré Win Butler. Vous aurez donc compris, on peut reprocher ce que l'on veut à Arcade Fire du moment qu'on ne les accuse pas de rapper !