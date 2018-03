Arcade Fire tease le clip de MONEY + LOVE, la double vidéo qu'il ne faudra pas manquer 

Cinquième album de la formation, Everything Now aura fait parler parce différent. Cet opus aux sonorités disco ne se détache pas pour autant de l'esprit d'Arcade Fire. Mais une chose est sûr, depuis ce tournant, le groupe nous surprend un peu plus chaque jour. Pour continuer à promouvoir cet opus, Win Butler et sa bande ont carrément opté pour une double vidéo afin de présenter “Money + Love”. Notez que Arcade Fire a participé à l'écriture - aux côtés de David Wilson.

L'idée derrière cette double vidéo est de mettre en scène deux titres : Put Your Money on Me” et “We Don’t Deserve Love” (d'où le fameux, "Money + Love" vous saisissez ?). Le trailer nous plonge donc au Nevada et avec un titre pareil, choisir un casino et tout ce qui s'y rapporte comme décor était une évidence. Ce court- métrage s'annonce incroyable mais pour le voir, il faudra faire preuve de patience : une première sortie (à New-York) est prévue pour le 14 mars tandis que sur VEVO, la vidéo ne sera disponible que le 19 mars prochain. En attendant, on vous laisse aller voir (ou revoir) le clip de Creature Comfort.