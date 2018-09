Arcade Fire s'offre la Jamaique pour leur clip, Peter Pan

Arcade Fire vient tout juste de dévoiler le clip de leur nouveau single, Peter Pan. Tiré de leur cinquième album Everything Now sorti l'an dernier, Peter Pan décolle pour la Jamaïque et s'offre une promenade dans ses rues.

Le clip met en scène Maleik Lamont et Rayana Campbell, tout deux pris dans les filets d'une histoire d'amour naissante. Réalisé par Storm Saulter, Peter Pan nous emmène en ballade en plein cœur des rues jamaïcaines et nous fait découvrir ses clubs et nous initie à l'art du dancehall. Pensée comme une fresque honorifique, le clip met donc à l'honneur des chorégraphies exclusivement jamaïcaines, portés par des danseurs de talent, originaires de Kingston.

Les plus attentifs remarqueront que la vidéo inclut deux versions du morceau. Un remix du collectif jamaïcain Equiknoxx' et un mix dub signé par le compositeur, Jeremy Ashbourne.