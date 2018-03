Teasé depuis quelques jours, le clip de MONEY + LOVE a enfin été dévoilé par Arcade Fire. En deux parties, il rassemble les deux morceaux Put Your Money On Me et We Don't Deserve Love, à retrouver sur leur cinquième album (Everything Now). David Wilson (réalisateur de ce clip de 15 minutes) nous emmène donc à Las Vegas et plus pérécisémment dans un casino. Avec un morceau intitulé "Mise ton Argent sur Moi", on ne pouvait pas s'attendre à autre chose ! Les néons et les couleurs acidulées du casino collent plutôt parfaitement au titre.

La seconde partie, elle, est beaucoup plus sombre. L'on y retrouve Win Butler, Regine Chassagne, Richard Reed Parry, Will Butler, Tim Kingsbury et Jeremy Gara (Arcade Fire, donc) vêtus d'une combinaison (rappelant les prisons américaines) après avoir dévalisé le casino. David Wilson signe ici un clip qui, comme celui dévoilé par Imagine Dragons il y a quelques jours, a des allures de films. Esthétique et travaillé qui, au final nous rappelle une chose essentielle : entre l'amour et l'argent, il n'y a qu'un choix à faire.