Liam Gallagher malade, il quitte la scène en plein concert (VIDEO)

Depuis la sortie d'As You Were, Liam Gallagher tourne aux quatre coins du monde. Son album solo a reçu les compliments du public mais aussi, des critiques. Avec des morceaux comme For What It Worth et Wall of Glass, il a clairement prouvé qu'il n'avait rien perdu de sa superbe. Maintenant que l'album est sorti (et qu'il s'est placé numéro un), Liam Gallagher part le défendre un peu partout dans le monde (notez d'ailleurs qu'il est passé par la France le 2 mars dernier, à l'Olympia). Mais au Chili, le chanteur britannique a dû quitter la scène en raison d'une infection de la poitrine.

Liam Gallagher in Chile right now... pic.twitter.com/JVJVJy9qX3 — Mainly Oasis (@MainlyOasis) 18 mars 2018

Il jouait au Lollapalooza de Santiago quand il a expliqué à la foule que "sa voix était horrible" avant de retourner en coulisses. "Ma voix est absolument brisée. Je ne vais pas rester planté là toute la soirée à crier pour tout le monde alors que c'est horrible. Je ne peux pas chanter les titres". C'est "contrarié" (pour reprendre les termes d'NME. L'annonce a -évidemment- déçu les fans qui n'ont pas manqué de faire savoir leur mécontentement. Liam Gallagher, lui a répondu : "Si vous ne vous amusez pas, je perds mon temps". Il n'a pas jouer son concert mais, sa santé d'abord...!