Arcade Fire : Leur nouveau titre "Everything Now" est notre Virgin Friday de la semaine !

Toutes les semaines Virgin Radio vous fait découvrir un nouveau son pop, rock ou électro, le dernier coup de coeur musical de votre radio préférée. Place aujourd’hui à Everything Now, le tout nouveau titre d’Arcade Fire. Cela fait près de quatre ans que le groupe montréalais n’avait plus sorti d’album, depuis Reflektor en 2013. En ce vendredi 2 juin, il signe son retour avec le morceau éponyme de l’album Everything Now dont la sortie est prévue pour le 28 juillet prochain. Avec ses sonorités très 70’s, Everything Now a tout d’un succès à en devenir et apportera une belle touche solaire à votre journée avec son piano mélodique, ses choeurs réjouissants et même ses quelques airs de flûtes ! Découvrez le coup de coeur Virgin Friday de la semaine :

Si vous aimez Everything Now, on a une très bonne nouvelle pour vous, le titre sera en écoute TOUTE LA JOURNÉE sur Virgin Radio pour un maximum de plaisir auditif. Sachez par ailleurs que la chanson Everything Now a été co-produite par un certain Thomas Bangalter… qui n’est autre qu’uen des moitiés de Daft Punk ! Pour aller applaudir Arcade Fire en live, rendez-vous le 5 juin prochain aux Nuits de Fourvière à Lyon et le 9 juillet aux Eurockéennes à Belfort et le 15 juillet aux Vieilles Charrues à Carhaix.