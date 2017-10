Arcade Fire en concert à l'AccorHotels Arena le 18 avril

Excellente nouvelle pour les fans d'Arcade Fire, le groupe vient enfin d'annoncer des dates de concerts en France. Après avoir enchanté les Vieilles Charues cet été, les canadiens seront de retour dans l'Hexagone pour deux dates de concerts au mois d'avril. C'est à Nantes et à Paris que leurs fans français auront la chance de les retrouver sur scène. Le 26 avril, Arcade Fire sera sur la scène du Zénith de Nantes et le 28 avril c'est à l'AccorHotels Arena de Paris qu'ils se produiront. L'ouverture des ventes pour ces deux dates aura lieu le vendredi 20 octobre à 10h. Quelque chose nous dit qu'il faudra être à l'heure pour espérer chopper vos places, les deux concerts risquant d'être rapidement complet !

Arcade Fire sortait en juillet dernier, Everything Now, un cinquième album séduisant mais qui avait également décontenancé une partie des fans. Chez VirginRadio.fr on a adoré cet album plus pop que jamais alors on ne boudera pas notre plaisir de découvrir en live leurs nouvelles chansons. A noter qu'à Paris, la scénographie de leur show s'annonce particulière puisque le groupe se produira sur la scène centrale, ce qui promet un show particulièrement intéressant ! Vous savez ce qu'il vous reste à faire, rendez-vous dès vendredi 10h pour chopper vos places pour les concerts français d'Arcade Fire...