Le 28 juillet prochain, Arcade Fire sera de retour avec un cinquième opus intitulé Everything Now et une chose est sûre : les fans vont être déroutés par la direction musicale qu'a pris le groupe originaire de Montréal. Trois ans après le succès commercial et critique de Reflektor, Win Butler et sa bande ont choisi d'expérimenter de nouvelles sonorités et on ne peut leur en vouloir... Bien au contraire ! Entre le premier single éponyme aux airs ABBAesques, l'hypnotique"Signs Of Life" et le génial "Creature Comfort", il y a de quoi à être surpris. Arcade Fire s'aventure désormais en terrains pop, disco et dance. Et ça ne s'arrête pas avec le mélancolique "Electric Blue" qu'on adore déjà.

Juste à temps pour leur concert aux Vieilles Charrues 2017, les membres d'Arcade Fire ont dévoilé l'inédit "Electric Blue" avec son clip réalisé par Cousin Club. Tournée à la Nouvelle Orléans, cette vidéo colle parfaitement au titre à la fois mélancolique et disco. Régine Chassagne danse en pleine nuit sur la route, au milieu des déchets, juste après la fin d'un festival. Très vite, il est facile d'imaginer - sans doute comme elle - un dance floor glamour sur lequel on verserait quelques larmes. Avec sa voix haut perchée, on pense à Goldfrapp sur cette mélodie répétitive et si envoûtante. On a vraiment hâte d'entendre le reste de cet album qui s'annonce aventureux et passionnant.