Arcade Fire : Creature Comfort, le nouveau single dévoilé

Décidément, ce sont tous nos groupes préférés qui décident de revenir en 2017. Après Phoenix et le solaire Ti Amo la semaine dernière, Linkin Park qui a sorti son nouvel album en mai dernier ou encore Gorillaz qui a dévoilé Humanz en avril, c’est au tour d’Arcade Fire de revenir sur le devant de la scène. Les Canadiens n’avaient plus rien sorti depuis 2013 et leur quatrième album Reflektor, et ont publié la semaine dernière Everything Now, qui était d’ailleurs notre Virgin Friday de la journée. Ils ont en même temps annoncé leur cinquième album du même nom pour 28 juillet prochain. Ce nouveau morceau sonnait très 70’s, certains allant même jusqu’à le comparer à du ABBA (!), et avait ce petit quelque chose de très solaire. Un second extrait vient d'être mis en ligne, et on vous invite à découvrir sans plus attendre Creature Comfort ainsi que son superbe clip :

Creature Comfort a quant à lui des sonorités très électriques et se voit clipper d’une vidéo tout à fait à l’image de cette univers électrisant. On imagine déjà ce titre en live qui promet d’être particulièrement efficace ! D’ailleurs, retrouvez Arcade Fire en concert le 9 juillet aux Eurockéennes à Belfort mais aussi le 15 juillet à l’affiche du festival Vieilles Charrues à Carhaix aux côtés de Vianney, Vitalic, La Femme ou encore DJ Snake. Pour les avoir déjà vus sur scène, on peut vous assurer qu’un concert d’Arcade Fire, c’est une vraie claque !