Il y a quelques jours, Angèle dévoilait en exclusivité avec Spotify une playlist blend. Le concept ? Vous cliquez sur le lien publié par la chanteuse sur ses réseaux sociaux et cela vous permet de mélanger vos titres avec ceux choisis par cette dernière. La plateforme compare alors vos goûts musicaux et vous donne un pourcentage de "match". Une expérience qui a emballé les fans de la jeune femme, toujours prêt à en savoir davantage sur leur idole.

Il faut dire qu'après plus d'un an et demi d'absence, Angèle avait fait son grand retour en décembre dernier avec son deuxième album, NONANTE-CINQ. Ses fans ont d'ailleurs été enchantés de cette surprise dévoilée quelques jours en avance. Alors qu'elle créait le buzz avec le titre Bruxelles je t'aime quelques semaines plus tôt, l'artiste qui a écoulé un million de copies de son premier opus Brol s'apprête également à faire son grand retour sur scène. Un come-back très attendu qui ne laisse pas vraiment le temps à la jeune femme de se reposer sur ses lauriers. Ou de se reposer tout court d'ailleurs.

Alors qu'elle devrait bientôt débuter une immense tournée à travers toute la France, Angèle a dû faire face à une période de maladie qui l'aurait rendu très mal. En effet, dans sa story Instagram, la chanteuse confie qu'elle a été "malade af" mais quelle est de retour et "plus motivée que jamais" pour continuer les répétitions de son Nonante-Cinq Tour. Un véritable soulagement pour les centaines de milliers de fans de l'artiste belge qui attendent ce retour sur scène avec impatience et qui pourront découvrir pour la toute première fois ses derniers sons en live. La tournée d'Angèle devrait ainsi se prolonger jusqu'en décembre 2022 avec plusieurs concerts à Paris La Défense Arena.

Angèle sur Instagram

Pour continuer d'écouter Angèle et les meilleurs sons des artistes Virgin Radio, découvrez l'intégralité de nos web radios !