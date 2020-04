Après Underdogs, Alicia Keys dévoile Good Job

Il y a quelques mois, Alicia Keys faisait son grand retour dans les charts avec Underdogs - démontrant une fois de plus son talent. Vendredi, l'interprète d'Empire State of Mind a dévoilé Good Job - un morceau qui, initialement, rend hommage à sa mère et à tous les héros du quotidien. Et en cette période de pandémie, difficile de ne pas associer le titre aux évènements difficiles qui se déroulent à travers le monde.

"Que vous soyez en première ligne des hôpitaux, que vous cherchieez un équilibre entre le travail, la famille et les devoirs à la maison, que vous soyez postier ou livreur ou bien que vous luttiez contre le COVID-19, je vous comprends', écrit-elle ainsi. "Vous êtes vu, aimé et profondément apprécié".

Une lueur d'espoir dans ce tourbillon qui semble sans fin.