Après un report, Calogero révèle la date de sortie de Centre ville, son nouvel album

Enfin une bonne nouvelle en cette période plus que morose de crise sanitaire ! Trois ans après le succès de Liberté chérie, l'un des artistes favoris des français vient enfin de révéler la date de sortie de Centre ville, son tout nouvel opus. Après avoir avorté sa première décision de dévoiler son projet en novembre dernier en raison de la fermeture des rayons culturels dans l'Hexagone, il semblerait que celle-ci soit la bonne. "Les amis, Vous le savez, comme vous j’ai hâte que l’album sorte, hâte de pouvoir le partager avec vous. J’avais promis de vous donner la date dès que possible : la voici, ce sera le 4 décembre. A très vite, Prenez soin de vous, Calo." peut-on lire sur la dernière publication Instagram du chanteur. Une nouvelle qui devrait ravir les fans de l'interprète de En apesanteur et leur permettre de patienter encore quelques semaines...

Calogero s'apprête également à fêter ses 20 ans de carrière. Une longévité record et huit albums qui auront marqué plusieurs générations grâce à des tubes comme Si seulement je pouvais lui manquer, En apesanteur, Pomme C ou encore Je joue de la musique. Figurant parmi les plus gros vendeurs de disques en France, l'artiste originaire de Grenoble nous avait récemment dévoilé le clip de La Rumeur, premier extrait de Centre ville. Désormais, c'est au tour de Celui d'en bas, de bénéficier d'une mise en images. Centré sur l'histoire d'amour d'un jeune homme et d'une jeune femme, le projet ne montre que très peu le chanteur, qui pourtant raconte ici ses premières romances, lorsqu'il avait 15 ans. Un clip vidéo qui vient tout juste d'être dévoilé et qu'on vous laisse apprécier dès maintenant.