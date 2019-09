Après un malaise de son instructeur, il atterrit seul lors de son premier cours de pilotage !

Il n'imaginait probablement pas son premier cours de pilotage de cette façon. Le 31 août dernier, un Australien a dû faire preuve d'un sang froid sans faille lors de son tout premier cours de pilotage : alors qu'il se trouvait à 1900 mètres d'altitude, son instructeur, victime d'un malaise, s'est évanouit. Résultat, l'élève a été contraint d'atterrir seul. « Savez-vous piloter l’avion ? », lui a demandé le contrôleur aérien après que Sylvester (le pilote) ait lancé l'appel de détresse. « C’est ma première leçon », a t-il répondu. L'élève a pu se poser grâce à l'aide des contrôleurs aériens : « La première chose que nous allons faire est de nous assurer que les ailes restent stables. », lui conseillent-ils.

Quand un élève atterrit seul pour son premier cours

Pour le rassurer, les contrôleurs ne tarissent pas d'éloges : « Tu fais du bon boulot » ou encore "Je sais que c’est très stressant. Mais tu fais un travail incroyable et on va t’aider à atterrir, d’accord ? ", lui lance l'un des contrôleurs. Après 20 (interminables) minutes, le pilote en herbe est arrivé sain et sauf sur la terre ferme : « Tu l’as fait, mon pote ! » s’est exclamé le contrôleur. « Bien joué. C’est incroyable ! »

"L’instructeur a été transporté à l’hôpital dans un état stable pendant que Sylvester recevait son premier certificat de vol en solo, de la part d’Air Australia International, l’employeur de son instructeur", précise Ouest France. Plus de peur que de mal, donc.