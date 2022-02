Après The Crown, c'est au tour de la production de Lupin d'être victime de cambriolage !

Il y a un peu plus d'un an, Netflix dévoilait Lupin, une nouvelle série qui raconte les aventures d'un Arsène Lupin des temps modernes ! Propulsé grâce à la prestation parfaite d'Omar Sy dans le rôle principal, le programme nous transporte dans une version moderne et revisitée du célèbre gentleman cambrioleur imaginé à l'origine par Maurice LeBlanc. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce projet a immédiatement séduit le grand public. De la France aux États-Unis en passant par le Moyen-Orient et plusieurs pays d'Europe, Lupin s'est hissé en tête de nombreux classements de la plateforme de vidéos à la demande. Résultat ? Le programme est devenu, en quelques jours, l'une des séries les plus regardées de tous les temps sur Netflix.

Alors que le tournage de la troisième saison vient de débuter à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, l'équipe de production a été victime, le 25 février dernier, d'un cambriolage impressionnant. En effet, comme le rapporte l'AFP, elle a été la cible d’un braquage avec des tirs de mortier d’artifice alors qu’elle se trouvait dans le quartier Pablo-Picasso. Résultat de cette attaque impressionnante ? La vingtaine d'individus cagoulés est repartie avec plus de 300 000 euros de butin. Si aucun blessé n'est à déplorer, Netflix a affirmé "que la sécurité des équipes est une priorité" et qu'elle espérait "pouvoir reprendre le tournage prochainement". Omar Sy, quant à lui, a repris ses occupations comme si de rien était. La preuve, il était présent le soir même à la cérémonie des César pour remettre le prix de la meilleure actrice.