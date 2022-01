Après Sacrifice, The Weeknd publie le clip de Gasoline (VIDEO)

Difficile de passer à côté de l'excellent nouvel album de The Weeknd : le digne successeur de After Hours est sorti le 7 janvier dernier, retournant la toile. Nombreux sont ceux qui, depuis quelques jours sont convaincus d'avoir d'ores et déjà trouvé l'album de l'année - et pour cause : sur ce nouvel opus (qui semble ammorçer une trilogie), The Weeknd a uni ses forces à celles d'artistes de renom (Quincy Jones, Tyler, The Creator). Narré par Jim Carrey en personne, Dawn FM propose déjà quelques singles efficaces : après Take My Breath ou encore Sacrifice, place à Gasoline.

L'on y retrouve The Weeknd face à son double plus âgé - au milieu d'un club bondé. Il y a quelques mois, l'interprète de Can't Feel my face avait avoué s'inspirer de cette ambiance pour la création de Dawn FM. Une fois de plus, l'artiste nous entraîne dans son univers fait l'unanimité : "Les vidéos de The Weeknd ne déçoivent jamais", peut-on ainsi lire dans les commentaires.

Gasoline est le troisième extrait de Dawn FM et l'album est disponible juste ICI.