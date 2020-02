Après sa vidéo buzz, la jeune femme du métro reprend Shallow chez Ellen Degeneres (VIDEO)

Le semaine dernière, une jeune femme filmée à la sauvette dans le métro a fait impression : son interprétation puissante de Shallow (morceau culte issu de A Star is Born) a littéralement captivé le monde entier. Devenue virale, la vidéo a fait son chemin jusqu'aux Etats-Unis et ce qui devait arriver arriva : la jeune chanteuse a été invitée sur le plateau d'Ellen Degeneres - où elle a interprété Shallow en live. Evidemment, c'est aussi beau que la vidéo qui l'a fait connaître ! On vous laisse juger par vous-même :

Charlotte Awbery de son vrai nom avait été arrêtée dans sa course dans les couloirs du métro londonien, Starbucks à la main. Ebahi devant sa voix, l'inconnu qui lui avait demandé de compléter les paroles de la chanson l'a sommée de continuer. Cette fois, Charlotte a interprété le morceau en entier, devant un public sans voix.

Nerveuse au départ, la jeune femme vient de vivre sa toute première télé et quelque chose nous dit que ce ne sera pas la dernière !