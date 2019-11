Après Queen et Elton John, un biopic sur les Bee Gees serait en préparation

Les biopics sont devenus, en quelques années, une valeur sûre du cinéma mondial ! On se souvient bien évidemment de Bohemian Rhapsody, sur la vie et la carrière du groupe Queen, succès de l'année 2018, mais aussi plus récemment de Rocketman, biopic d'Elton John qui a, lui aussi, rassemblé un large public. Il n'en fallait donc pas plus aux énormes studios américains pour lancer un nouveau projet ambitieux. Et cette fois-ci, ce sont les Bee Gees qui pourrait être au cœur d'un futur long-métrage. Mythique groupe des années 70, les frères Gibb ont marqué plusieurs générations avec leurs nombreux tubes vendus à plus de 200 millions d'exemplaires à travers le monde.

A noter que c'est le producteur Graham King (déjà présent sur Bohemian Rhapsody) qui se serait allié aux studios Paramount sur ce nouveau projet. Seulement voilà, il semblerait que Barry Gabb, sel membre encore vivant de la fratrie, pose de soucis de droit d'auteur. Si on ne sait, pour l'instant, que très peu d'informations sur ce biopic, on se doute que l'énorme succès des Bee Gees et leur longévité dans le milieu leur procure un public nombreux pour ce projet. La preuve en images avec certains de leurs plus grands tubes :

