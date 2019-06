Après Pokemon Go, place à Pokémon Sleep !

Vous vous souvenez de l'engouement autour de Pokemon Go ? Eh bien sachez que The Pokemon Company a tout prévu pour ses joueurs : Lors d'une conférence de presse, l'entreprise a annoncé l'arrivée imminente de trois nouveaux jeux - dont Pokémon Sleep, qui prend en considération le sommeil des joueurs. L'idée ? "Transformer le sommeil en divertissement en faisant en sorte que le temps de sommeil du joueur et son heure de réveil aient un effet sur le gameplay", explique l'entreprise.

Pokemon Sleep

On aura ici un nouvel objet (comme le Pokémon Go +, qui ressemblait à une poké ball) : "Les joueurs seront supposés l'avoir sur eux lorsqu'ils dormiront de façon à ce que l'engin puisse surveiller leur sommeil", explique le média Les Numériques. “Ce nouvel appareil possède également les mêmes fonctions que le Pokémon GO Plus original afin que les dresseurs puissent l'utiliser avec Pokémon GO pendant la journée et avec Pokémon Sleep la nuit.”, détaille l'entreprise.

Et ce n'est pas tout ! On attend aussi Pokémon Masters pour les combats et Pokémon Home pour gérer les pokémon capturés. Petit Bonus, Détective Pikachu ne devrait pas tarder à débarquer sur Nintendo Switch. On a de quoi faire...!