Après Pam & Tommy, Pamela Anderson va raconter sa version sur Netflix !

Il y a quelques semaines, Disney+ dévoilait Pam & Tommy, une série qui retrace l'histoire surmédiatisée de la sextape volée de Pamela Anderson et son ex-mari Tommy Lee. Porté par les interprétations très réussies de Lilly James et Sebastian Stan, le programme a attiré de nombreux abonnés sur la plateforme du géant américain. Un pari réussi qui n'a toutefois pas séduit la principale intéressée, plutôt discrète sur sa vie privée et plus particulièrement sur ce chapitre sombre de sa carrière. "Je sais qu'elle ne regardera jamais ça. Même pas dans des années. Pas même la bande-annonce" confiait une source proche de la star au média Entertainment Weekly. Retirée des réseaux sociaux quelques temps avant la sortie de la série, l'actrice connue pour son rôle dans Alerte à Malibu ne s'est jamais exprimée sur le sujet. Du moins, pas directement.

Ces derniers jours, Pamela Anderson a fait un retour remarqué sur son compte Instagram où elle a publié un cliché énigmatique sur lequel on peut voir une note annonçant l'arrivée d'un projet Netflix : "Ma vie. Mille imperfections. Un million d'idées fausses. Méchante, sauvage et perdue. Pas à la hauteur. Je ne peux que vous surprendre. Pas une victime mais une survivante. En vie pour raconter la véritable histoire". Un documentaire qui serait en préparation depuis plusieurs années et qui permettra à l'actrice d'origine canadienne de raconter sa version des faits. Réalisé par Ryan White, ce projet devrait dévoiler des images inédites ainsi que de nombreuses archives de la star. Comme le sous-entendent de nombreux internautes, ce documentaire serait surtout une réponse à la série Pam & Tommy qui ne dépeint pas la vraie personnalité de Pamela Anderson.

Une hypothèse que soutient à demi-mot le synopsis dévoilé par Netflix dans un communiqué officiel : "Star d'Alerte à Malibu ? Icône canadienne ? Militante pour les droits des animaux ? Modèle Playboy ? Figure incontournable des tabloïds des années 90 ? Oubliez ce que vous pensez savoir sur Pamela Anderson. Un nouveau documentaire tente d'explorer toutes les facettes d'une femme qui est sous les projecteurs - pour le meilleur ou pour le pire - depuis plus de 30 ans". Aucune date de sortie n'a été dévoilée pour le moment.