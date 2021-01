Après New York, Paris et Miami, David Guetta va organiser un concert à...

Rappelez-vous, le 31 décembre dernier, David Guetta investissait l'un des lieux les plus mythiques de Paris pour célébrer le passage à la nouvelle année ! Très investi depuis le début de la crise sanitaire, l'artiste à l'origine du titre I Gotta Feeling en était à son troisième concert virtuel caritatif. Et ce n'est pas fini. Bien décidé à ne pas se laisser abattre par l'interdiction de se rassembler et donc la fin de ses énormes shows, celui qui a récemment été élu le meilleur DJ du monde vient d'annoncer un nouveau projet au sommet Burj Al Arab Jumeirah, l'un des grattes-ciel les plus impressionnants de Dubai. Prévu pour le 6 février prochain, ce nouveau rendez-vous intitulé #UnitedatHome, comme les précédents, sera diffusé en livestream depuis le sommet de cette tour haute de 321 mètres. Tous les bénéfices de l'événement seront ensuite reversés à l'Unicef et à l'association Dubai cares. Pour plus d'informations, rendez-vous ici.

After Miami, NYC and Paris, I am very proud to announce that we’re heading to the top of the iconic @burjalarab Jumeirah for another #UnitedatHome show this time in a city that is dear to my heart ???? DUBAI @visitdubaiSEE YOU ON FEBRUARY 6TH pic.twitter.com/Z56xhApeSo — David Guetta (@davidguetta) January 26, 2021

"Après Miami, NYC, Paris, je suis très fier d’annoncer que nous nous dirigeons vers le sommet emblématique du Burj-al-Arab Jumeirah pour un autre concert #UnitedatHome, cette fois-ci ça sera dans cette ville qui me tient à coeur Dubai! ON SE RETROUVE LE 6 FÉVRIER" écrit David Guetta en légende de sa publication sur les réseaux sociaux. On y voit le célèbre DJ et producteur français dans une vidéo où il apparaît en train de rouler dans le désert ou encore de survoler les buildings de la célèbre ville des Émirats Arabes Unis. Un projet aux allures de grosse production qui devrait lui permettre de récolter une jolie somme aux profits des causes qui lui tiennent à coeur. Pour rappel, ce dernier avait récolté pas moins de 600 000 dollars lors de son premier show, organisé à Miami durant le confinement.