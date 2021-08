Après Never Going Home, Kungs enchaîne avec Regarde Moi !

Il y a quelques semaines, Kungs célébrait l'arrivée de l'été (mais aussi la ré-ouverture du pays) avec le très festif Never Going Home. Si le DJ comptait se lancer dans un projet nettement plus sombre avec la sortie de Layers, la pandémie qui a frappé le monde en a décidé autrement : plus que jamais, le monde a eu besoin de danser et c'est tout naturellement que Kungs a changé de direction. En est ressorti l'excellent Never Going Home, bande-son parfaite pour cette période estivale. Evidemment, ce premier single fut annonciateur d'un nouvel album... et puisqu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, le DJ nous offre maintenant Regarde Moi, son nouveau single (en français).

Regarde Moi s'inscrit dans la lignée dansante et rythmée de Never Going Home : "Je me suis beaucoup inspiré, pour l'album, de références années 70-80, disco et funk, ce mouvement "Hi-NRG"... C'est une époque que je n'ai pas vécu mais qui avait l'air complètement incroyable, hyper légère et festive. C'est un peu l'inverse de l'époque qu'on vit en ce moment. J'avais envie de puiser des influences là-dedans", nous confiait-il d'ailleurs lors de sa venue dans nos locaux.

Vous l'aurez compris, ce nouveau single est à écouter en boucle !