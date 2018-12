Après Mamma Mia, Prince aura droit à son film musical !

Prince, véritable monument de la musique nous a quitté brutalement en avril 2016. Depuis, on ne compte plus les hommages rendus par les autres artiste ou même, par l'industrie musicale. Mais pour un phénomène aussi révolutionnaire que lui, pour un artiste aussi créatif et en avance sur son temps, il fallait quelque chose de plus grand, quelque chose de plus grandiose encore. Et justement, rien de mieux qu'un film. Alors que les films musicaux ont le vent en poupe en ce moment (Bohemian Rhapsody bat des records dans le monde entier), il se murmure qu'un film basé sur la musique de Prince serait en préparation...

Avec un catalogue de chansons aussi vaste (Purple Rain, Kiss, When Doves Cry ou encore Cream), on a largement de quoi faire : selon le média Variety, Universal Pictures aurait passé un deal avec l'entourage de l'icône pour imaginer un film qui ne serait PAS un biopic. Imaginez plutôt un film qui, avec sa propre histoire, serait accompagné de morceaux cultes signés Prince -un peu comme Mamma Mia! Pour l'heure, aucune information concernant le synopsis n'a filtré (mais, ça ne saurait tarder). En attendant, on espère qu'un tel projet rencontrera le même succès que Mamma Mia !