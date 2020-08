Après Levitating, Dua Lipa s'allie à Mark Ronson et Gwen Stefani sur Physical (remix)

Aujourd'hui 28 août, Dua Lipa dévoile son fameux Club Future Nostalgia. Pour rappel, la popstar y ré-invente son dernier album. Il y a quelques jours, le public découvrait une version remixée de Levitating avec, s'il vous plait, Madonna et Missy Elliott. Vous pensiez que Dua Lipa ne pourrait pas faire mieux ? Vous aviez tort : cette fois, elle unit ses forces à celles de Mark Ronson et de Gwen Stefani. En ressort une version remixée de Physical - taillée pour les dance-floors.

Future Nostalgia est de loin l'un des albums les plus réussis de cette année et visiablement, Dua Lipa a su le rendre encore meilleur. Sur Physical, Mark Ronson et Gwen Stefani donnent une toute nouvelle dimension au morceau qui, nous en sommes sûrs, devrait se placer plus haut dans les charts que Levitating.