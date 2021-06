Après l'immense succès de Sainte-Victoire, Clara Luciani est de retour avec Cœur, son nouvel opus !

Si il aura nécessité plusieurs mois entre la sortie de son premier album et la rencontre avec le grand public, Clara Luciani s'est bien rattrapée depuis. Ecoulé à plus de 300 000 exemplaires en l'espace de trois ans, Sainte-Victoire marque les débuts flamboyants de la chanteuse originaire du sud de la France. Un opus qu'elle aura défendu corps et âme à travers une immense tournée de plusieurs mois et durant laquelle elle aura réellement pu prouver ses talents sur scène. Elle avait d'ailleurs reçu le prix de Révélation Scène lors des Victoires de la Musique 2019.

Ces derniers mois, l'interprète de La Grenade s'était faite plutôt discrète sur la scène musicale ! On sait désormais que c'était pour mieux préparer son grand retour. Apparue sur le dernier album de Julien Doré, Aimée, avec lequel elle entonne un duo, la chanteuse avait également annoncé une grande tournée pour ce printemps. Un projet qui a malheureusement été retardé par la situation sanitaire actuelle. Pas de panique, Clara Luciani débutera une série de concerts en octobre prochain avant d'entamer une tournée des Zenith à travers toute la France en 2022. Pour les billets, c'est ICI que ça se passe. Du moins, s'il reste quelques places.

Ce vendredi 11 juin, à l'aube de l'été, la chanteuse nous offre Cœur, son deuxième album tant attendu. Un projet que la star à souhaité "dansant, chic et funky". Toutefois, pour Clara, qui dit "dansant" ne contredit en rien exigence et engagement. Bien au contraire. A l'image de son titre Le reste, c'est en femme forte et moderne qu'elle n'a pas peur d'écrire et de chanter ses désirs. Une décomplexion qui fait du bien et qu'elle doit notamment à l'entourage auprès duquel elle s'est rapproché pour accoucher de cet album. En effet, elle réunit ici des artistes de renom tels que Breakbot, Sage ou encore Pierrick Devin.

Développé au cours de cette année fade et triste, Cœur se veut une ode au déconfinement, à la chaleur humaine, à la recherche du plaisir. Autant dire, tout ce qui nous avait manqué ces derniers mois et dans quoi on a désormais envie de se jeter à corps perdu. Et c'est là que Clara Luciani nous séduit. Car ce qu'elle nous propose n'a pas de prix. La liberté retrouvée.