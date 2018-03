Après In My Blood, Shawn Mendes dévoile Lost in Japan

Avec ses deux opus précédents, Shawn Mendes s'est fait une place de choix dans le paysage musical mais surtout, dans les charts. Le 22 mars dernier, le jeune américain a fait son grand retour avec In My Blood - un morceau qui, inévitablement marque une changement de direction. Il prépare le terrain pour la sortie de son prochain opus et cette nuit, il a dévoilé un nouveau titre - Lost in Japan.

Wanted to give you another song x Go stream & download #LostInJapan out now! https://t.co/UeWUbL5bh2 pic.twitter.com/hjovmIiAyG — Shawn Mendes (@ShawnMendes) 23 mars 2018

A Minuit hier soir, le chanteur a ainsi tweeté : "Je voulais vous donner une autre chanson". Ce titre, incroyablement sexy, témoigne de la maturité acquise depuis ses début. Shawn Mendes est plus adulte, plus épanoui et ça se ressent dans sa musique. Sur Twitter, les fans (enthousiastes) ont réagi avec le hashtag #ShawnIsComing - oui, Shawn Mendes volerait presque la vedette à Game of Thrones.

Si l'on ne sait pas quand l'album sortira, on peut déjà miser sur un prochain opus réussi. Mais, qui vivra verra !