Après Imaginary Love, Digitalz publie un EP de remixes pour Falling In

L'été dernier, le duo français Digitalz s'imposait sur la scène électro avec son premier album : porté par des morceaux efficaces tels que Beg For It, Ritual ou encore Fallin In, l'opus publié cet été s'est fait une place de choix dans le paysage musical. La bonne nouvelle, c'est que Digitalz nous revient un EP composé de remixes du titre Falling In, justement. Au programme, deux artistes déjà bien connus : d'abord Odyssey, qui après la sortie de son single Alive cet été, apporte au titre une atmosphère différente. Comment ? Grâce à une touche summer dont lui seul a le secret.

Aussi, Holseek sera présent. Son but ? Emmener le morceau dans une dimension plus "club", avec une vibe qui rappelle Black Coffee dans le choix des percussions. Le nouvel artiste phare du label Hexagone poursuit sa quête de mélange d’influences avec cette nouvelle sortie.

Enfin, retrouvez en bonus sur cet EP une version « director’s cut » : Digitalz y prolonge le plaisir avec une version plus proche de l’atmosphère voulue dans leur morceau original.

L'EP Falling In est à retrouver juste ICI !