Après I Fell In Love With The Devil, Avril Lavigne tease It Was In Me

Il y a quelques temps, Avril Lavigne dévoilait le clip de I Fell In Love With The Devil, qui on le rappelle, traitait d'une relation toxique. Issu de son dernier album (Head Above Water), le morceau continue de marquer le retour de la chanteuse canadienne sur le devant de la scène. Aujourd'hui, la voici de retour avec un nouveau single : It Was In Me. Lors d'une interview accordée à Zach Sang, l'interprète de Complicated a décrit ce titre comme "‘I’m With You’ Part 2".

Et les fans de la première heure ne devraient pas être déçus : "J'ai retrouvé Lauren Christy. Elle et moi avons écrit I'm With You Together, Sk8er Boy, Complicated et quelques autres morceaux sur le premier album". Elle poursuit : "Nous n'avions pas retravaillé ensemble depuis. Elle est venue chez moi et on s'est assise. On a passé quelques mois autour du piano, à seulement parler. Et je lui ai dit 'est-ce que l'on peut écrire une autre chanson qui tue ?“ - ensuite, on a écrit It Was In Me.

Pour l'heure, Avril Lavigne n'a pas donné de date officielle concernant ce nouveau single. Mais, on peut s'attendre à le voir sortir d'ici peu, pour lancer sa tournée - qui, on le rappelle, sera sa première depuis 5 ans.