Après Fingertips, Tom Gregory enchaîne avec Rather Be You

Il n'aura pas fallu longtemps à Tom Gregory pour conquérir l'Europe mais aussi la France : avec près de 5 millions de vues cumulées sur Youtube avec le clip de Fingertips, le jeune britannique partait déjà vainqueur. La bonne nouvelle, c'est qu'il nous offre maintenant un nouveau single, intitulé Rather Be You. Vous vous en doutez, c'est à découvrir sur les ondes de Virgin Radio !

Avec ce morceau, Tom Gregory ne se content pas de promouvoir son album (actuellement disponible)*. Il y décotique ici les difficultés d'une rupture amoureuse avec tout le talent qu'on lui connait.

* Heaven in a world so cold est disponible depuis le 18 septembre dernier.