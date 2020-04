Virgin Tonic : en mer depuis des mois, ils découvrent le confinement 

Ce matin, le Virgin Tonic vous parle d'Elena et Ryan, un couple de britanniques. Tous deux vivent à Manchester et sont mariés. Jusque ici, tout va bien. Mais leur histoire est incroyable pour la simple et bonne raison qu'ils viennent seulement d’apprendre que la planète était confinée...

Elena et Ryan font un tour du monde en bateau depuis 2017 : le couple a tout plaqué depuis 2 ans, et c’est en allant (à la fin du mois de mars) vers une petite île antillaise française qu’ils ont découvert que les frontières étaient fermées. Elena et Ryan se rendent sur l’Île de Saint Vincent (dans la mer des Caraïbes) pour capter de la 4G et avoir leur familles qui tient informés.

En fait, ils avaient fait un deal avec leur famille : pas de mauvaise nouvelles pendant le voyage ! Mais ils voulaient savoir ce qu’il se passait avec les frontières. Ils sont pour l’instant à Saint-Vincent et attendent le déconfinement là-bas...