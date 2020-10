Après des mois d'attente, Sam Smith nous offre enfin son nouvel album !

Voilà des mois que le monde attend avec impatience le nouvel album de Sam Smith ! Initialement intitulé To Die For, le titre de l'opus du chanteur britannique avait finalement été modifié car jugé peu inapproprié à l'époque. Et pour cause. Il aura donc fallu attendre quelques mois de plus pour découvrir Love Goes, dévoilé ce vendredi 30 octobre. Un opus en 17 titres qui regroupent également les tubes I'm Ready, en collaboration avec Demi Lovato, Dancing with a Stranger avec Normani ou encore Promises aux côtés du célèbre DJ et producteur Calvin Harris.

Trois ans après l'immense succès de The Thrill of It All, Sam Smith nous offre un projet plus personnel que jamais dans lequel il tente de panser les plaies causées par un chagrin d’amour. Toujours à la recherche de l’amour-propre, l'artiste mondialement connu exprime également les défis auxquels sont confrontés les artistes queer, et évoque son désir d’avoir des enfants. Quant à l'avenir, il l'appréhende avec beaucoup d'enthousiasme : "Je vais chanter. Je vais écrire. J'écris tout le temps et j'aime ça. Après la sortie de l'album, je vais probablement prendre un mois pour partir de Londres, respirer et me détendre un peu. Mais quand je reviendrai, je serai à nouveau en mode album. Je veux continuer à écrire. Je me sens tellement excitée en ce moment et j'ai tellement de choses à dire. Musicalement et en tant que chanteur, j'ai l'impression de grandir tellement que je veux juste tout documenter et raconter ces histoires" confiait-il lors d'une interview pour à Zane Lowe pour Apple music.

Mention spéciale pour Another One, que Sam Smith décrit lui-même comme la "meilleure chanson" qu'il ait jamais écrite. "C'est ma chanson préférée. Je l'adore, c'est tout. Je l'ai écoutée plus que toutes les autres chansons que j'ai jamais faites. Je l'ai écrite avec Linus et Noonie à Los Angeles, et j'avais découvert quelque chose le matin précédent. Je suis entré en studio et cette chanson s'est faite tout simplement et nous avons fini par nous asseoir sur leur balcon, en buvant du champagne et en dansant au soleil levant sur cette chanson" expliquait-il avec émotion.

Fortement touché par la crise du coronavirus, le monde de la musique subit de plein fouet les restrictions imposées par les gouvernements du monde entier. Comme de nombreux autres artistes, Sam Smith devrait donc, lui-aussi, renoncer à une tournée mondiale dans les prochains mois. Un léger contre-temps qui ne devrait pourtant pas empêcher l'artiste britannique de rester en contact avec ses fans jusqu'à un retour à la normale. Et lorsque le moment arrivera, on est prêt à parier que l'on vous retrouvera aux premiers rangs de l'AccordHotels Arena, on se trompe ?