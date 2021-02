Après Derek et George, Lizzie va t-elle faire son retour dans Grey’s Anatomy ? Katherine Heigl répond !

La saison 17 de Grey's Anatomy aura probablement été l'une des plus riches en rebondissements. Et il y avait de la concurrence. Confrontés à l'épidémie de coronavirus, les médecins du Grey Sloan Memorial Hospital vont devoir faire face à de terribles épreuves. Si la deuxième partie des épisodes n'a pas encore été diffusée outre-Atlantique, deux personnages iconiques du programme ont fait de brèves apparitions dans les premiers épisodes lorsque Meredith, entre la vie et la mort, les retrouve dans un monde parallèle. Ça ne vous a forcément pas échappé, ce sont Patrick Dempsey (qui interprétait le rôle de Derek Shepard) et Theodore Raymond Knight (alias George) qui ont fait un come-back très remarqué au début de cette saison 17. Un véritable plongeon dans le passé qui pourrait se prolonger avec le retour de Izzie Stevens (jouée par l'actrice Katherine Heigl). Du moins, c'est ce que bon nombre de fans de la série espèrent...

Récemment interviewée à propos de son nouveau show sur Netflix, l'actrice américaine que l'on a pu voir dans des comédies telles que 27 robes ou Bébé mode d'emploi, a tenu a s'exprimer sur son possible retour dans Grey's Anatomy. "Je ne sais pas, mais je pense qu'il ne faut jamais dire jamais" a répondu brièvement celle qui interprétait l'un des rôles phares de la série pendant plusieurs saisons. Et il faut dire que depuis l'apparition de Patrick Dempsey, qui avait quitté le show il y a plusieurs années, plus rien ne semble impossible côté scénario. Néanmoins, ce serait plus des problèmes relationnels qui pourraient entacher ces retrouvailles. En effet, Katherine Heigl ne serait pas en très bons termes avec Shonda Rhimes, à l'origine de Grey's Anatomy. Des querelles du passé qui pourrait bien priver certaines personnes d'un bonheur présent... Affaire à suivre !