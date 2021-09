On les attendait et enfin, ils sont de retour : après huit ans d'absence, Placebo nous offre un premier single, Beautiful James - à retrouver sur l'album qui signera le retour du groupe. Né lors d'une insomnie, Beautiful James témoigne de l'envie de Placebo de retrouver son public avec un son rock comme on les aime et la bonne nouvelle, c'est que le digne successeur de Loud Like Love s'annonce tout aussi prometteur.

« L'album était déjà fini et nous avons passé l'année 2019 dans notre studio à travailler dessus. Nous avions déjà décidé que "Beautiful James" serait le premier single, donc nous étions très confiants. (...) Et puis tout est arrivé et tout a été repoussé de deux ans ». Un retard véritablement « frustrant pour les fans », a ainsi expliqué Brian Molko au micro de BBC 6 Radio. Il ajoute avoir partagé la frustration des fans : "Ça l'était aussi pour nous, cette attente interminable pour sortir de nouvelles chansons, mais au moins, c'était là".

Il faudra patienter un peu avant de pouvoir découvrir la date de sortie de cet opus tant attendu. Mais pour le préparer, Brian Molko a choisi de faire les choses à "l'envers" : « J'ai dit : "Choisissons d'abord une pochette d'album avant d'écrire les chansons, voici une liste de chansons que j'ai écrites ces cinq dernières années, commençons avec les titres des chansons plutôt que de commencer avec la musique. Faisons tout à l'envers. Faisons cet album sans batteur" ».

Alors que de nombreuses dates de concerts ont été annulées en raison de la pandémie, Brian Molko assure que certains shows seront reprogrammés - là où cela sera possible... il faudra donc s'armer de patience !